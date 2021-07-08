Горняк22: Прохладная погода сохранится 8 июля в Алтайском крае

Ветер. Лето Фото: pixabay.com

К выходным в регион вернется потепление до +30 градусов, но местами пройдут дожди с грозами. Ночью сейчас температура воздуха опускается до +8 градусов

8 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +21…+26 градусов. Осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в четверг до +22…+24 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

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