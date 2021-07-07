Горняк22: Всего пять партий заявили о своем выдвижении на выборы в АКЗС
Выборы. Фото: Толк
Также известно, что в выборах примут участие такие известные партии, как «Единая Россия» и «Яблоко». Однако пока они не сообщили о своих намерениях в избирком
Глава алтайского избиркома Ирина Акимова заявила, что пока лишь пять политических партий сообщили о своем намерении идти на выборы в АКЗС. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.
Так, свое участие подтвердили партии «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Родина» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако списков кандидатов от этих партий пока нет, их можно подавать до 7 августа.
Выборы в АКЗС пройдут 17, 18 и 19 сентября.
Ранее сообщалось, что алтайские коммунисты определили кандидатов на выборы в заксобрание.