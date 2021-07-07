Горняк22: Врач предупредила о паразитах, которые могут попадать в кожу через воду

Купание Фото: pixabay.com

По словам врача, церкариоз – это острое паразитарное заболевание. Оно развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой

Врач-паразитолог Елена Чернышева предупредила россиян об опасности паразитов-церкарий, которые могут проникать в кожу через воду во время купания в водоемах, сообщает «Москва 24».

Эксперт объяснила, что церкарии – это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде, в которой вместе с людьми купаются животные и птицы.

«Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так», – отметила врач.

Врач рассказала, что на разрешенных для купания пляжах вода может быть не заражена личинками, но в других водоемах есть риск столкнуться с церкариями, даже если просто помочить в воде ноги.

Специалист посоветовала при контакте с паразитами обработать пораженную зону мазью, снимающей зуд. Она отметила, что у каждого болезнь может протекать по-разному, но дети переносят ее хуже. После купания, чтобы избежать заражения, нужно тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.

2 июля стало известно, что в Московской области зафиксировали всплеск заболеваемости церкариозом. Россияне стали обращаться к врачам с жалобами на кожный зуд, температуру и волдыри по всему телу.

Ранее «Толк» сообщал, что только 12 пляжей Алтайского края получили допуск от Роспотребнадзора. Это около 20% от разрешенных к купанию мест отдыха.

ТОЛК