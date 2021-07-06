Горняк22: Директор МакSим опровергла слухи о том, что певица пришла в сознание

МакSим Фото: кадр из видео youtube.com

Ранее духовник Абросимовой игумен Лука (Степанов), который приходил ее причастить, рассказал, что певица якобы ненадолго пришла в сознание

Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, заявила директор певицы Маргарита Соколова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, игумен Лука действительно является духовником МакSим, но из комы певицу не выводили, она все еще находится на ИВЛ, к которому ее подключили более двух недель назад.

Кроме того, представительница певицы Яна Богушевская в сторис в Instagram назвала ложью слухи о дорогостоящем лечении артистки. Ранее в Сети появилась информация, что певица лежит в VIP-палате частной московской клиники, двухнедельное размещение в которой стоит 1 млн рублей.

В это же время в TikTok поклонники певицы запустили видеофлешмоб в поддержку заболевшей артистки. Пользователи выкладывают каверы на ее песни или просто размещают нарезки с ее концертов или других популярных роликов, связанных с ее творчеством.

Напомним, что певицу госпитализировали с высокой температурой и 40%-ным поражением легких. Артистке стало плохо после концерта в Казани. Позже певицу подключили в аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. При этом тест на коронавирус у нее показал отрицательный результат.

Ранее «Толк» сообщал, что известный журналист «вынес приговор» певице МакSим. Антон Красовский заявил, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет всего 1,5-2%.

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