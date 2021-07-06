Горняк22: В Ставрополе мальчик попал в больницу после возможного избиения в детском саду

Детский сад Фото: pixabay.com

По словам матери ребенка, некоторые заявили, что их малыши также возвращались домой из этого учреждения с травмами и заявляли, что их бьют. Женщина намерена обратиться в прокуратуру

Жительница Ставрополя рассказала в своем аккаунте в Instagram, что обратилась в полицию по поводу избиения ее ребенка в частном детсаду.

По ее словам, ее сын ходит в детсад около месяца и за это время уже не раз она забирала его домой в крови.

«Муж воспитательницы бьет детей, которые не умеют разговаривать», – заявила мать мальчика.

Женщина рассказала, что в первый раз у мальчика была разбита губа. При этом работники сада сказали, что ребенок упал. Накануне, когда она снова пришла за сыном, у него было разбито лицо. Тогда матери объяснили, что он «об кроватку ударился».

«Вызвала скорую снять побои, положили в больницу для обследования», – подчеркнула она.

Кроме того, она пожаловалась, что поведение сына сильно изменилось. Он начал много спать днем. Женщина переживает, что мальчику могли давать снотворное. Сейчас следователи проводят проверку по обращению.

Ранее «Толк» сообщал, что в Краснодарском крае следователи проверят видео с избиением девочки в лагере. По предварительной информации, директор и вожатые отняли у детей телефон и удалили фотографии и видео с издевательствами.

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