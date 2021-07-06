Горняк22: Обязательную вакцинацию в Алтайском крае введут на текущей неделе

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Прежде всего она коснется госслужащих, работников сфер образования, здравоохранения, оказания услуг – тех, кто больше всего контактирует с людьми

Проект постановления об обязательной вакцинации для определенных категорий граждан в Алтайском крае подготовлен и находится на рассмотрении и согласовании, сообщила Ульяна Калинина, замглавы регионального Роспотребнадзора на пресс-конференции 5 июля.

«На текущей неделе, думаю, решение будет принято», – сообщила она.

В первую очередь коснется сфер образования, здравоохранения, оказания услуг и госслужащих – «тот контингент, который работает с населением или имеет большое число контактов».

При этом она подчеркнула, что вакцинироваться или нет другим – дело добровольное. Однако работодатель может сам принимать решение, отстранять непривитого сотрудника от работы или нет.

Она сообщила, что за последний месяц темпы прироста заболеваемости ковидом составляли от 7 до 70%. В последнюю неделю (с 28 июня по 4 июля) – 31%.

Она отметила, что в возрастной структуре заболеваемости произошли изменения по сравнению в прошлым годом. Теперь чаще всего заболевают люди в возрасте 30-49 лет. Этот тренд специалисты наблюдают последние три недели.

Напомним, по данным на утро 5 июля, в крае зафиксировали 194 новых случая заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели, умерли 11.

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