Горняк22: Только 12 пляжей Алтайского края получили допуск от Роспотребнадзора

Пляж Фото: телеканал "Толк"

Это около 20% от разрешенных к купанию мест отдыха. В списке не оказалось ни одного из четырех пляжей второго по величине города края – Бийска

Только 12 пляжей в Алтайском крае получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора на использование в рекреационных целях, сообщила пресс-служба ведомства.

Это около 20% от разрешенных к купанию мест отдыха. В списке, в частности, не оказалось ни одного из четырех пляжей второго по величине города края – Бийска.

Уточняется, что на 1 июля допуск выдали зонам рекреации:

пляж «Солнечный» (село Солнечное, Первомайский район)

пляж «Катунский острог» (село Усть-Катунь, Бийский район)

пляж ДОЛ «Чайка» (село Саввушка, Змеиногорский район)

пляж на «Бирюзовой Катуни» (Алтайский район)

городской пляж острова Помазкин, Барнаул

пляж в кемпинг-парке Клуба здорового образа жизни «Природа и человек», Барнаул

пляж на базе отдыха «Здравница Ая» (Алтайский район)

пляж на базе отдыха «Дикий берег» (Алтайский район)

пляж ДОЛ «Орленок» (село Баево)

пляж ООО «Изумруд» (село Светлое, Завьяловский район)

пляж ООО «Импульс» (село Светлое, Завьяловский район)

пляж «Гуселетовские плесы» (село Гуселетово, Романовский район)

По последним данным, специалисты взяли более 300 проб в зонах отдыха, в том числе на микробиологические и паразитологические показатели, подавляющее большинство из них соответствовало нормам.

При этом использование водоемов, не имеющих санитарно-эпидемиологических заключений, небезопасно для здоровья, отметили в Роспотребнадзоре. Здесь есть риск заразиться гепатитом А, кишечными, энтеровирусными инфекциями и паразитарными болезнями.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае официально открыли 55 пляжей.

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