ГОРНЯК22 06.07.2021
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Горняк22: Редкое явление – полуденный туман – сняли на Телецком озере

Горняк22
10 часов Ago

Телецкое озеро Фото: instagram.com/shadrinpro

В результате определенных погодных условий белая пелена образовалась средь бела дня над гладью воды, закручиваясь потоками воздуха в замысловатые формы

Местные жители и туристы стали свидетелями редкого природного явления на Телецком озере в Республике Алтай. Снимок опубликовал travel-фотограф Василий Шадрин в своем Instagram.

«Очень редкое явление на Телецком – полуденный туман», – подписали снимок администраторы.

На фото видно, как потоки воздуха приподнимают белую пелену над водной гладью, закручивая в форме линзы.

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Публикация от Василий Шадрин (@shadrinpro)

«Красота какая»,
«Фантастика»,
«Фантастический кадр, респект фотографу», – оценили снимок комментаторы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в марте жители Барнаула сняли в небе удивительное солнечное гало.

ТОЛК

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