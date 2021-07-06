Горняк22: Пандемия коронавируса поставила крест на «Шукшинских днях»

Василий Шукшин Фото: "Толк"

Запланированные мероприятия кинофестиваля перенесены на конец сентября – начало октября, но пройдут они в усеченном режиме

Министерство культуры Алтайского края приняло решение об отмене всех запланированных на июль мероприятий в рамках фестиваля, посвященного дню рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Часть из них состоятся с 28 сентября по 2 октября с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Как рассказала руководитель минкультуры Алтайского края Елена Безрукова в ходе онлайн-пресс-конференции, в любом случае будут отменены все массовые мероприятия на открытых площадках, в том числе традиционная церемония открытия фестиваля на горе Пикет, народные гулянья на родине Шукшина в Сростках.

«Открытие фестиваля состоится в Барнауле, закрытие – в бийском Доме культуры с большой интересной культурной программой с соблюдением дистанции и масочного режима. В любом случае сохраним кинопоказы. Уже сформирована афиша, в которую вошло 13 наименований фильмов. Откроется мероприятие показом фильма «Земля Эльзы», который снимался в том числе на Алтае с участием наших актеров», – отметила Безрукова.

Также, с ее слов, пройдут все запланированные музейные мероприятия, встречи с артистами и писателями.

Отметим, что 5 июля 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В соответствии с указом запрещены все массовые мероприятия численностью свыше 50 человек. Размещение зрителей в театрах, кинотеатрах не должно превышать 50% от вместимости.

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