Горняк22: Приятно и полезно: когда и как отмечается Всемирный день поцелуя
Поцелуй Фото: pixabay.com
Как появился праздник, пропагандирующий по всему миру поцелуи, как называется наука, их изучающая и почему целоваться полезно
16 июля, 8:32
Продлевает жизнь и разносит микробы: что вы знаете о поцелуе?
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6 июля отмечается приятный праздник – Всемирный день поцелуя. Появился он в Великобритании и прижился в более чем 60-ти странах мира, пишет «Википедия».
Ежегодно этот день проводятся различные конкурсы поцелуев, за участие в которых дают призы и подарки. А некоторые люди стараются установить мировой рекорд по продолжительности поцелуя. Такой в 2013 году супруги из Таиланда целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд.
Как указывает Calend.ru, как и когда появился поцелуй, не известно. Антропологи, историки и философы разработали немало теорий на этот счет. Даже создали специальную науку, которая изучает фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности человеческого поцелуя, называется она филематология. Так ученые выяснили, что поцелуй успокаивает нервную систему, предотвращает стрессы, помогает похудеть, предотвращает появление морщин, разрабатывает легкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.