Горняк22: Развязки на объездной дороге в Барнауле реконструируют за 500 млн рублей каждую

Ремонт дороги Фото: mintrans22.ru

На проектирование власти города готовы потратить свыше 30 млн рублей. План включает реконструкцию транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской

В Барнауле планируют провести масштабную реконструкцию транспортных развязок на объездной дороге. Стоимость работ на каждом из участков оценивают по 500 млн рублей. Об этом сообщает «Алтайская правда».

По данным газеты, в ближайшее время подведут итоги конкурса на разработку проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской. Его победителю власти готовы заплатить почти 31,4 млн рублей. Эту работу нужно будет выполнить за год с момента подписания контракта. О сроках начала реконструкции не сообщается.

Кроме того, здесь проведут реконструкцию участка на пересечении с Южным трактом. Контракт на эти работы уже заключен.

Ранее «Толк» сообщал о том, что один из «разбитых» проездов Барнаула получит асфальтовую дорогу.

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