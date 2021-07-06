Горняк22: В Барнауле открыли проезд через пути на Красноармейском
Проспект Красноармейский Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Речь идет об участке в районе торгового центра «Майский». Ограничения здесь сняли на день раньше, чем планировали изначально
В Барнауле открыли проезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском в районе ТЦ «Майский». Об этом 5 июля сообщает газета «Вечерний Барнаул».
Пресс-служба мэрии информировала, что участок будет перекрыт до 8.00 6 июля. Однако ограничения сняли на сутки раньше планируемого.
Движение автомобильного транспорта на переезде через пути на проспекте в районе здания № 64 закрыли 29 июня для планового капремонта.