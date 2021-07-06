ГОРНЯК22 06.07.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле открыли проезд через пути на Красноармейском

Горняк22
10 часов Ago

Проспект Красноармейский Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Речь идет об участке в районе торгового центра «Майский». Ограничения здесь сняли на день раньше, чем планировали изначально

В Барнауле открыли проезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском в районе ТЦ «Майский». Об этом 5 июля сообщает газета «Вечерний Барнаул».

Пресс-служба мэрии информировала, что участок будет перекрыт до 8.00 6 июля. Однако ограничения сняли на сутки раньше планируемого.

Движение автомобильного транспорта на переезде через пути на проспекте в районе здания №  64 закрыли 29 июня для планового капремонта.

ТОЛК

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