Горняк22: В Барнауле открыли проезд через пути на Красноармейском

Проспект Красноармейский Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Речь идет об участке в районе торгового центра «Майский». Ограничения здесь сняли на день раньше, чем планировали изначально

В Барнауле открыли проезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском в районе ТЦ «Майский». Об этом 5 июля сообщает газета «Вечерний Барнаул».

Пресс-служба мэрии информировала, что участок будет перекрыт до 8.00 6 июля. Однако ограничения сняли на сутки раньше планируемого.

Движение автомобильного транспорта на переезде через пути на проспекте в районе здания № 64 закрыли 29 июня для планового капремонта.

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