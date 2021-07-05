Горняк22: Девушка-пешеход погибла под колесами автомобиля в Барнауле

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Рано утром на перекрестке Попова — Антона Петрова легковой автомобиль сбил девушку. По словам очевидцев, пешеход погибла на месте

Автомобиль сбил девушку-пешехода в Барнауле, пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел рано утром 4 июля на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.

На кадрах с места происшествия видно, что в нескольких метрах от пешеходного перехода лежит накрытое куском ткани тело, а поодаль стоит легковой автомобиль с помятым капотом.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. На месте работает полиция.

Ранее в этот же день у ТЭЦ-3 Барнаула произошло жесткое столкновение двух легковых авто.

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