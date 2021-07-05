Горняк22: 196 новых случаев COVID-19 отмечено в Алтайском крае, умерли восемь человек

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

С лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в госпиталях находится 2496 человек. Еще 494 пациентов лежат с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 21 пациент, умерли восемь пациентов, все от COVID-19. Об этом 4 июля сообщает региональный оперштаб.

Новые случаи инфекции

Новые случаи заболевания зарегистрировали в:

Барнауле – 82,

Бийске – 27,

Камне-на-Оби – 15,

Новоалтайске, Славгороде – по 13 заболевших,

Яровом – 9, Заринскн, Шелаболихинском районе – по 8,

Ключевском районе – 6

Также в Локтевском, Павловском, Табунском, Усть-Калманском районах – по 2 заболевших, Бийском, Благовещенском, Змеиногорском, Каменском, Косихинском, Крутихинском, Усть-Пристанском районах – по 1 заболевшему.

Коронавирус за сутки в Алтайском крае

в госпиталях на лечении 2990 человек

количество тяжелобольных – 416

подключено к аппаратам ИВЛ – 164

резервных коек – 578

Коронавирус в Алтайском крае

общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 55182

выздоровели всего 47 308

умерло 3 478

Ранее стало известно, что суд оштрафовал шесть туристов, вернувшихся на Алтай без теста на COVID-19.

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