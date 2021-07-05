Горняк22: Полиция сообщила подробности ДТП с гибелью девушки-пешехода в Барнауле

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

ДТП произошло рано утром у пересечения улиц Попова и Антона Петрова. 20-летний водитель за рулем иномарки не успел вовремя затормозить

Авария в Барнауле, в результате которой погибла девушка-пешеход, произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом «Толку» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города.

По данным ведомства, около 04.10 на улице Попова в районе дома №96 Toyota Corolla под управлением 20-летнего водителя совершила наезд на 31-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

После произошедшего Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с напоминанием – автомобилистам при приближении к пешеходным переходам соблюдать скоростной режим, а пешеходам перед выходом на «зебру» убеждаться в своей безопасности.

ТОЛК