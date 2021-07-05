Горняк22: Жена комика Нурлана Сабурова опровергла новость о его смерти

Нурлан Сабуров с женой Фото: Нурлан Сабуров/"ВКонтакте"

Пользователи с запросом о судьбе 29-летнего артиста начали приходить в Google из TikTok. Они также оккупировали соцсети Сабурова и его супруги

Жена популярного стендап-комика Нурлана Сабурова прокомментировала слухи о его смерти. Об этом девушка написала в сторис своего Instagram.

«Все, что пишут, это дезинформация!», – написала Диана Сабурова 4 июля.

Она отметила, что кто-то «слабоумный» запустил в Сеть такие сведения. И призвала подписчиков не верить всему, что говорят.

Судя по ее постам, сейчас пара путешествует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saburova Diana (@saburova_diana)

Что случилось c Сабуровым и почему его имя в трендах Google

2 июля запрос «нурлан сабуров умер» внезапно подскочил в поисковых трендах Google – большая часть пользователей приходит с этим вопросом из TikTok.

Сам 29-летний артист не ведет свои страницы в соцсетях – в Instagram последний пост датирован сентябрем 2020 года. Под ним встревоженные подписчики оставляют записи.

«Он серьезно умер?»

«Ты жив?»

«Кто-нибудь ответьте – он жив? Потому что его нет уже давно в сторисах», – пишут они.

Официальных данных о «смерти» Сабурова нет. На днях стендапер давал интервью, в котором комментировал строительство завода по утилизации промышленных отходов в его родном Степногорске.

ТОЛК