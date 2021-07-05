Горняк22: Суточное число новых случаев COVID-19 в России превысило 25 тысяч
Медицинские маски Фото: pixabay.com
Больше всего новых случаев заражения инфекцией в Москве (на 178 больше, чем днём ранее), Московской области и Санкт-Петербурге
25 142 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в России. Об этом 4 июля сообщает федеральный оперштаб.
За это же время подтверждена смерть 663 пациентов, 15 484 человека выписаны с выздоровлением.
Больше всего новых случаев заражения в Москве – 7 624 (на 178 больше, чем днём ранее), Московской области (2696) и Санкт-Петербурге (1784).
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