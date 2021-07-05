Горняк22: Музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии
Петр Мамонов Фото: instagram.com/petr_mamonov_life
Родные музыканта вызвали скорую, когда у него началось поражение легких. Артиста госпитализировали в московскую Коммунарку
Состояние лидера российской рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова резко ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает страница музыканта в Instagram.
«(Мамонов) третьи сутки подключён к аппарату ИВЛ. Состояние оценивается как крайне тяжёлое», – говорится в посте.
Администраторы аккаунта призывают помолится за его здоровье.
Семь дней назад 70-летнего артиста госпитализировали в ковидный госпиталь московской «Коммунарки». У него диагностировали коронавирусную инфекцию.