Горняк22: Чрезвычайно жарко и безветренно: какая погода будет 5 июля в Алтайском крае
Жара. Лето Фото: pexels.com
Первый день новой рабочей недели не принесет прохлады — в некоторых районах региона столбики термометров поднимутся до + 38 градусов
В Алтайском крае днем 5 июля ожидается чрезвычайно жаркая и безветренная погода. Прогноз передает региональный ЦГМС.
В крае температура воздуха составит +33… +38 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут до +35.
Осадков в этот день в регионе не ожидается. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Ранее «Толк» сообщал о том, когда в Алтайском крае жара сменится прохладой.