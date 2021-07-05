Горняк22: Еще один крупный застройщик начнет возводить дома около барнаульского аэропорта

Арматура. Стройка Фото: pixabay.com

Большой участок между ТРЦ «Арена» и аэропортом будут осваивать две крупные строительные компании. Предприниматели «на низком старте»

Группа компаний «Адалин» станет вторым «резидентом» 86 га земли вдоль ул. Просторной и Павловского тракта. Как стало известно «Толку» со слов одного из собственников, она забрала примерно треть участка для работы.

Один из собственников компании Рихард Фаллер рассказал, что участвовал в аукционе на аренду земельного участка на ул. Просторной в тандеме с компанией «Алгоритм», которая и стала официальным победителем. Под застройку «Адалину» выделена примерно треть участка на 180 тыс. кв. м жилья, но не единой площадкой, а отдельными территориями.

По оценкам предпринимателя, разрешение на строительство домов можно будет получить в первой половине 2022 года. Сейчас же идут финальные согласования документов по корректировке границ седьмой приаэродромной зоны, которая запрещает возводить жилье.

Что за проект

В 2018 году состоялся аукцион на подбор подрядчика, который возьмется за комплексное освоение 86 га земли в границах ул. Просторной и Павловского тракта. За участок федеральной земли боролись несколько барнаульских компаний: «Адалин-строй» Игоря Дублея и Рихарда Фаллера, «Союз» Владимира Отмашкина и «Алгоритм» Александра Тайчера (его интересы представляет директор Ксения Белоусова).

Для застройки площадки подготовлен проект планировки. На участке планируется разместить 40 многоэтажных домов на 23 тыс. человек, школы, детсады, поликлинику, конечную остановку общественного транспорта, большую аллею. Проект застопорился из-за того, что в 2020 году в силу вступили новые приаэродромные зоны.

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Седьмая зона, запрещающая новое строительство по санитарным требованиям, «накрывала» часть участка. Строителям совместно с правительством Алтайского края удалось уменьшить эту зону.

Ожидается, что «Алгоритм» стартует с четырех многоэтажек разного конструктива. Часть домов он готов передавать на подряд другим участникам рынка. Например, «Строительному камню».

ГК «Адалин» выходит в пул крупных строительных компаний Барнаула. По оценкам Единого ресурса застройщиков РФ, она возводит 150 тыс. кв. метров жилья и сейчас занимает первое место среди барнаульских коллег по этому показателю. Это во многом результат того, что «Адалин» смог забрать под застройку участок около ТЦ «Волна» где он возводит ЖК «Мичурин-парк».

На подряде с ним вместе работают, например. ИСК «Союз», БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика и другие компании. Схема возможна благодаря проектному финансированию банков, которые выделяют деньги на строительство. Вложения дольщиков при этом хранятся на эскроу-счетах, которые закрыты для застройщика до ввода домов в эксплуатацию.

ТОЛК