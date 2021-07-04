Горняк22: На Алтае педофил получил 16 лет колонии за изнасилование детей

Девочка Фото: pixabay.com

Мужчина пытался убедить суд в том, что его оговорили. Однако ему вынесли обвинительный приговор. Он проведет в колонии 16 лет

58-летний житель Зонального района получил 16 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, в апреле 2020 года в своем доме мужчина совершил сексуальное насилие над своей шестилетней внучкой. Девочка рассказала родителям о случившемся, и они обратились в правоохранительные органы. Во время расследования дела следователи выявили еще два преступления. Так, в 2013 году он на улице изнасиловал семилетнюю дочь знакомых.

В ходе следствия осужденный не признал своей вины, уверяя, что дети его оговорили. Однако следователи нашли доказательства его вины. В итоге суд вынес ему приговор.

Ранее сообщалось, что 12 лет «строгача» получил бийчанин за насилие над пасынком.

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