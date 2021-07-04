Горняк22: Еще 14 больных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 199 человек

Коронавирус Фото: Pixabay

Эпидемия коронавируса в Алтайском крае продолжает развиваться. Накануне глава региона объявил о введении новых ограничительных мер

199 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 3 июля в регионе инфекция подтвердилась у 54 986 человек, в том числе инфицированы 3 717 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 3 июля

14 пациентов с коронавирусом скончались за эти сутки в Алтайском крае, 12 – от ковида. Всего в крае отмечено 3 470 летальных исходов, все – взрослые.

22 человека выздоровели от коронавируса за сутки. Общее число перенесших инфекцию – 47 287.

3 218 коек развернуто в крае для больных ковидом. Свободными остаются 427 мест.

2 361 пациент лежит в госпиталях с подтвержденным диагнозом. Еще у 430 человек он не выявлен, но они лечатся там с пневмониями, сходными с ковидными.

Количество тяжелобольных пациентов составляет 377 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 155

6 438 тестов на коронавирус сделали за сутки в крае. За все время – более 1,58 млн тестов.

Прививаются в крае сейчас 356,3 тыс. жителей.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 78

Бийск – 28

Камень-на-Оби, Яровое – по 10 заболевших

Новоалтайск, Рубцовск – по 7

Славгород – 5

Заринск, Благовещенский, Локтевский район – по 4

Бийский, Егорьевский районы – по 3

Алейск, Алейский, Заринский, Ключевский, Крутихинский, Кытмановский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 2

Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Табунский, Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что алтайский минздрав признал дефицит вакцины от коронавируса.

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