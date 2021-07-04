Горняк22: Названы товары, которые заказывают туристы для поездки на Алтай

Палатки. Склон. Горы Фото: pixabay.com

Туристы не хотят везти с собой некоторые вещи, они предпочитают оформить заказ в места, которые они планируют посетить

Многие туристы заказывают товары через Интернет сразу в места отдыха, чтобы не перегружать свой багаж. Алтайский край оказался среди лидеров, куда путешественники заказывают товары онлайн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Wildberries. Также такие товары нередко поставляют в Краснодарский, Ставропольский и Камчатский край, Иркутскую, Калининградскую, Ростовскую и Тверскую области и др.

Так, путешественники, которые планируют поехать на Алтай, чаще всего заказывают палатки и палки для скандинавской ходьбы, а также походные рюкзаки и треккинговые ботинки. Популярны среди туристов и надувные лодки для сплавов средней сложности.

В Краснодар заказывают пляжные коврики, надувные матрасы и шезлонги, а в Калининградскую область и Санкт-Петербург – путеводители и различные брошюры для туристов. В Татарстане пользуются спросом хиджабы для посещения мечетей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае могут усилить требования к въезжающим туристам.

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