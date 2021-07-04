Горняк22: В России отменили обязательный техосмотр автомобилей

Техосмотр Фото: avtoradio.ru

С 22 августа 2021 года до 1 марта 2022 года автомобилисты могут не заботиться о прохождении техосмотра. Однако весной вступит в силу новый закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО, сообщает ТАСС. Документ вступит в силу 22 августа 2021 года.

Сейчас застраховать свой автомобиль можно только при наличии диагностической карты.

Однако с 1 марта вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым – за отсутствие техосмотра будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Причем штраф будут выносить автоматически камеры фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля начинают действовать новые правила техосмотр для поддержанных авто и машин с изменениями в конструкции. Изменения затронут иномарок с пробегом, которые ввозят на территорию страны, а также тех транспортных средств, в конструкцию которых внесли изменения. Так, если прежде некоторую часть проверки можно было пройти удаленно – с помощью отправки фото, то теперь и ее нужно будет проводить в испытательных лабораториях.

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