Горняк22: В Банке России рассказали об изображениях на новых банкнотах

Рубли Фото: pixabay.com

Ожидается, что Совет директоров ЦБ разработает и утвердит окончательный вариант дизайна новых банкнот уже до конца этого года

Зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал, какие изображения могут появиться на купюрах номиналом в одну и пять тысяч рублей, сообщают «Известия».

В апреле жителям страны предложили прислать свои варианты достопримечательностей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, которые можно было бы поместить на банкноты. По словам Алексеева, в основном мнения о том, что должно быть изображено на банкнотах, совпали.

«На тысячерублевой купюре специалисты чаще всего предлагали разместить собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом, Чкаловскую лестницу или Нижегородский Кремль. В то же время на пятитысячной банкноте часто рекомендовали изобразить Плотинку в Екатеринбурге или Дом Севастьянова», – отметил зампред.

Мнение экспертного сообщества при выборе изображений также будет учтено.

Ранее Банк России «укрупнил» дизайн 100-рублевых банкнот. По словам представителя регулятора, цветовая гамма банкноты будет совпадать с нынешней, однако оттенок будет отличаться.

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