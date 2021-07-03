ГОРНЯК22 04.07.2021
Авто

Горняк22: В Барнауле выписали двух девочек, пострадавших в ЧП с батутом

Горняк22
18 часов Ago

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Сейчас девочки находятся дома, но будут продолжать реабилитацию амбулаторно. В ведомстве не уточнили, какие манипуляции еще предстоит провести детям

Двух девочек, которые пострадали из-за «взлетевшего» батута возле ТЦ «Район» в Барнауле, выписали домой. Об этом сообщили «Толку» в пресс-службе краевого минздрава. Теперь дети будут проходить лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что одна из пациенток находится в краевом Центре охраны материнства и детства, вторая остается в больнице скорой медицинской помощи, но врачи также планируют ее перевести в это же медучреждение.

Напомним, 30 мая в районе Докучаево возле трамвайных путей опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки, трех и четырех лет, получили тяжелые травмы.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Алтайские дорожники временно снимут ограничения проезда на участках Чуйского тракта

Алтапресс: Алтайские дорожники временно снимут ограничения проезда на участках Чуйского тракта

Горняк22
18 часов Ago
2 июля в Омске стартовало международное ралли «Шелковый путь». Участников ждут и на Алтае: часть маршрута пройдет по Чуйскому тракту. На это время приостановят ремонтные работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: