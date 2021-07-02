Горняк22: «Вези меня»: россиянка устроила драку с водителем такси

Такси Фото: pixabay.com

Пассажирка кидалась с кулаками на водителя, покрывая его при этом матом. Таксист какое-то время пытался сохранять спокойствие, но потом начал настаивать, чтобы женщина вышла из машины

В Ханты-Мансийском автономном округе во время поездки в такси женщины начала оскорблять водителя и попыталась его избить, сообщает «РЕН ТВ».

В Сети выложили видео, на котором можно увидеть, как пассажирка начала терроризировать водителя такси. Женщина все время требовала отвезти ее к дочери в Югорск и пыталась перелезть на переднее сиденье. В какой-то момент девушка даже схватилась за руль. При этом она продолжала наносить удары по лицу таксисту и оскорблять его.

«Вези меня в Югорск! Вези меня в Югорск, вези. Разворачивайся. Отвезешь – и все, расходимся. Телефон свой убрал!» – кричала клиентка.

После этого водитель в ответ на поведение женщины отказался везти ее в пункт назначения, но она продолжала настаивать на своем.

Позднее стало известно, что женщина извинилась за свой поступок. Когда и при каких обстоятельствах между женщиной и водителем разгорелся конфликт – не известно.

Ранее «Толк» сообщал, что в Яровом сгорел необычный автомобиль такси – красный «запорожец». По словам местных жителей, он был узнаваемой на дорогах местной достопримечательностью.

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