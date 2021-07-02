Горняк22: Три месяца без горячей воды проведет часть жителей Новоалтайска

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

Майское отключение горячей воды для жителей 34 домов Новоалтайска обернется трехмесячным ожиданием – ремонт теплосетей затянется до августа

Жителям многоквартирных домов на улицах Прудская, Ушакова, Космонавтов, Анатолия, Деповская и Гагарина в Новоалтайске подачу горячей воды отключили 10 мая, а вернут в дома лишь 9 августа, сообщает сайт мэрии города. Остальным жителям города воду подключат в обещанные сроки – через несколько дней.

Сообщается, что сейчас в Новоалтайске начата реконструкция коммунальных сетей по программе 60+. Работу по контракту почти на 104,7 млн рублей выполняет кемеровское предприятие.

Планировалось, что работы будут закончены к концу июня, однако их срок продлили. Кроме того, ремонтные работы задержались из-за позднего завершения отопительного сезона.

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