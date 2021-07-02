Горняк22: Жительнице Барнаула присудили штраф за мат в адрес ребенка

Ребенок. Слезы Фото: pexels.com

В суде Ленинского района краевой столицы рассмотрели дело о нецензурной брани в адрес ребенка – виновная привлечена к административной ответственности

Прокуратура Ленинского района Барнаула повела проверку по поводу обращения жительницы города, сообщает пресс-служба ведомства.

Она утверждала, что в марте ее сына оскорбила неизвестная женщина – «в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали форме». После проверки мировому судье было направлено постановление на возбуждение дела об административной ответственности.

В результате судья назначил обидчице, обматерившей ребенка, штраф в размере 3 тысяч рублей.

ТОЛК