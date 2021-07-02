Горняк22: Женщине из Подмосковья сломали нос в очереди на прививку от ковида

Полиция Фото: pixabay.com

Мужчина хотел попасть в пункт вакцинации, который размещен в одном из торговых центров, без очереди, однако женщина его не пропустила, за что и пострадала

Женщине сломали нос в очереди на вакцинацию – инцидент произошел в городе Пушкино Московской области в торговом центре «Акварель». Мужчина и женщина не поделили место в очереди, сообщает РБК со ссылкой на управление МВД Московской области.

Мужчина хотел попасть на прививку без очереди, так как в предыдущий день отстоял весь день, но ему не хватило вакцины и врачи сказали, что он может прийти без очереди завтра. Однако без очереди его никто не захотел пропустить, в результате завязалась драка.

Одна из женщин получила телесные повреждения – у нее сломана челюсть. На место происшествия вызвали полицию.

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