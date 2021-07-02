Горняк22: Жаркая погода без дождей возвращается 2 июля в Алтайский край
Цветы Фото: Анна Меньшикова
На территории региона до 5 июля действует штормовое предупреждение о наступлении аномально жаркой погоды, пик которой придется на ближайшие выходные дни
2 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +23…+28 градусов, местами по западу потеплеет до +33 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в пятницу днем около +25…+27 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный, 4-9 м/с.