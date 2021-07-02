Горняк22: День спортивного журналиста – 2021: история и поздравления с праздником
Спортивный журналист Фото: Wil Nemao с сайта Pixabay
В День спортивного журналиста национальные журналистские ассоциации проводят торжественные заседания, где награждают лучших представителей СМИ в области спорта
Какого числа День спортивного журналиста
Международный день спортивного журналиста ежегодно отмечают 2 июля.
История Дня спортивного журналиста
Праздник отмечают с 1995 года, пишет «Календарь событий». В 1924 году именно 2 июля в Париже создали Международную ассоциацию спортивной прессы (АИПС), уточняет Газета.Ru. На сегодняшний день организация объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
Поздравления с Днем спортивного журналиста
У спортивных журналистов
Праздник нынче важный.
С днем профессии тебя,
Мастер репортажей!
Спортивный журналист – это призвание,
Желаю, чтобы ты успешным был,
В карьере я желаю процветания,
Бодрости, терпения и сил!
Всем спортивным журналистам
Шлю свой пламенный привет,
Вам в профессии желаю
Много плодотворных лет.
Источник поздравлений – pozdravok.ru