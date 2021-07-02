Горняк22: Когда День НЛО – 2021 и как он связан с таинственным Розуэлльским инцидентом

НЛО. Летающая тарелка

Розуэлльский инцидент – один из самых известных случаев, когда человечество якобы контактировало с инопланетной цивилизацией

Международный день НЛО отмечают 2 июля.

Это событие – неофициальное, его отмечают уфологи, любители конспирологических теорий, поклонники фантастики об инопланетных путешествиях.

История Дня НЛО связана с Розуэлльским инцидентом, произошедшим 2 июля 1947 года. Рядом с американским городком Розуэлл разбился летательный аппарат, который в массовой культуре остался как летающая тарелка с инопланетянами на борту, пишет РИА «Новости».

Фермер обнаружил обломки блестящего объекта непонятного происхождения. Военные опровергли внеземное происхождение находки, пишет Газета.Ru. Они заявили, что это был атмосферный зонд с оборудованием.

После Розуэлльского инцидента и еще ряда других событий по всему миру распространился культ НЛО. В широкий обиход вошел термин «летающая тарелка».

Розуэлльский инцидент упоминается в фильме и книге «День независимости», сериале «Вавилон-5» и даже в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

А Розуэлл стал настоящей Меккой для любителей заговоров и НЛО. Там каждый год в начале июля проходит фестиваль, на котором выступают докладчики и приглашенные авторы, проходят лекции, конкурсы костюмов.

ТОЛК