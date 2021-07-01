Горняк22: 25-летнего сварщика госпитализировали в реанимацию больницы Барнаула
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
Молодой человек проводил работы в аварийном цехе предприятия, когда ему на голову упал фрагмент кирпичной кладки. Пострадавший получил тяжелую травму головы
25-летний сварщик получил тяжелую травму в аварийном цехе одного из заводов города. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Инцидент произошел 26 июня. По данным источника, во время работы на мужчину сверху упал фрагмент кирпичной кладки.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом основания черепа.
Как сообщили «Толку» в СУ СКР по Алтайскому краю, по факту произошедшего идет доследственная проверка.
Ранее стало известно, что выживший в смертельном ДТП на алтайской трассе подросток находится в тяжелом состоянии.