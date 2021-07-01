Горняк22: 18-я «Прямая линия с Владимиром Путиным»: как задать вопрос президенту

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ожидается, что в этом году львиная доля эфира будет посвящена вопросам, связанным с пандемией коронавируса и вакцинацией в стране

30 июня с 12.00 мск проходит «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным». В прошлом году трансляцию отменили из-за пандемии коронавируса, но в этом она состоялась и будет 18-й по счету за всю историю нахождения Путина у власти.

На данный момент главе государства через call-центр поступило уже более 2 млн вопросов, еще более 330 тыс. – через SMS и MMS, 129 тыс. – на сайт «Москва-Путину» и 103 тыс. – через одноименное мобильное приложение. Также 33 тыс. вопросов поступило через социальные сети.

Главные темы, которые волнуют россиян, – пандемия, вакцинация, рост цен, ЖКХ, а также социальные проблемы.

Где посмотреть и послушать трансляцию

Трансляция «Прямой линии» – в прямом эфире телеканалов:

«Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, НТВ, «Мир»,

а также на радиостанциях:

«Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

Как и где задать вопрос

Задать свой вопрос Владимиру Путину можно по телефону 8 (800) 200–40–40.

Также можно совершить видеозвонок.

Обращения в виде СМС и ММС можно отправить по номеру 0–40–40.

Написать также можно на сайт https://moskva-putinu.ru/

Самой продолжительной «Прямой линией с президентом» стала трансляция 2013 года – она длилась 4 часа и 47 минут. На наибольшее число вопросов Путин ответил в 2014 и 2019 годах – по 81.

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