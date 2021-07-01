Горняк22: Нападающий «Авангарда» Денис Зернов наполнил кубок Гагарина окрошкой
Денис Зернов Фото: instagram.com/zenya016
Девушка хоккеиста Альбина Королева показала в сторис Instagram, как спортсмен готовит окрошку на квасе прямо в победном трофее
Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов, завоевавший вместе с клубом кубок Гагарина в сезоне-2020/2021, привез трофей в родной Челябинск и поел из него окрошки, сообщает «Чемпионат».
В Сети пользователи не оценили поступок спортсмена и осудили его за такое обращение с кубком.
«При всем уважении так недолго и до ночного горшка дойти», – пишут комментаторы.
В прошедшем сезоне хоккеист провел 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 40 (12+28) результативных баллов. В плей-офф форвард сыграл в 24 матчах, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что омский «Авангард» впервые в истории завоевал кубок Гагарина. До этого команда выигрывала чемпионат России в 2004 году. В финальной серии плей-офф омский клуб одолел ЦСКА со счетом 4:2.