Горняк22: Путин пообещал разобраться в нюансах назначения детских выплат

Семья Фото: pixabay.com

Жительница Астрахани рассказала, что в их регионе для оформления пособия требуют, чтобы человек проработал 12 месяцев, хотя в постановлении РФ такого требования нет

Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал разобраться в особенностях назначения выплат семьям, в которых есть дети от трех до семи лет.

Президент подчеркнул, что если по одному из месяцев доход превышен, то это не должно стать поводом для отказа.

Президент напомнил, что при потере работы нужно зарегистрироваться на бирже, тогда отказ в оформлении пособий будет незаконен. По словам Путина, с проблемой назначения выплат будут разбираться.

Что касается выплат по 10 тысяч рублей на школьников, то семьи с шестилетними детьми тоже должны получить в августе единовременную выплату, даже если эти дети в этом году в школу не пойдут. Однако деньги, тем не менее, должны быть потрачены именно на будущую подготовку к школе.

Кроме того, президент отметил, что у государства хватит денег на все детские выплаты, – они уже зарезервированы в бюджете для этих целей.

Ранее «Толк» сообщал, что правительство выделило средства на пособия детям от 8 до 17 лет. Размер выплат будет определяться в соответствии с региональным прожиточным минимумом.

ТОЛК