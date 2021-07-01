Горняк22: Родители пострадавшей на батуте в Бийске девочки отсудили 50 тысяч
Скорая помощь. Медицина Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
После случившегося ребенок стал жаловаться на частые головные боли, у него появилась ситуативная тревожность. Ребенку провели судмедэкспертищу
В Бийске родители пострадавшей в батутном центре девочки отсудили у владельца аттракциона компенсацию физического и морального вреда. Об этом сообщает сайт регионального управления прокуратуры.
Инцидент произошел 9 марта 2020 года. Играя на спортивном батуте, ребенок упал на незакрепленный мат, получив ушибленную рану лобной области головы.
После случившегося пострадавшая стала жаловаться на частые головные боли, у нее появилась ситуативная тревожность, девочка стала «отказываться посещать увеселительные учреждения согласно возрасту по причине страха».
Судебная медицинская экспертиза установила у ребенка легкий вред здоровью.
Суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию морального вреда в сумме 35 тысяч рублей, а также штраф 17,5 тысяч.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что семьям тяжело пострадавших на батуте барнаульских девочек предложили по 300 тысяч.