Горняк22: Около администрации Барнаула начнут строить дом с высоткой-невидимкой

Эскиз дома на ул. Гоголя, 52 Фото: Мастерская "Графит"

На улице Гоголя построят дом в стиле эклектика – он созвучен с исторической застройкой, но не копирует ее, позволяя построить современное здание

Эскизное решение дома на ул. Гоголя, 52, получило одобрение градостроительного совета. Многоэтажный жилой комплекс в стиле эклектика будет включать высотку, но она расположится на участке так, что ее будет не видно с улицы. Теперь застройщик – компания «Антарес» (имеет отношение к ГК «Сибирия») – сможет обратиться за разрешением и приступить к работе.

Проект дома на ул. Гоголя выносили на градостроительный совет во второй раз. Автор нового решения архитектор Сергей Черепанов рассказал, что теперь у ЖК будет двор без машин (гостевой паркинг устроен по внешнему периметру здания). Также во дворе нашли места для деревьев-крупномеров, несмотря на то, что большую его часть занимает крыша подземной парковки.

«Переработаны фасады здания. Предложено иное решение торца высотной секции: добавлена более мелкая деталировка и другие атрибуты эклектики. Тут нельзя сказать, что это исторический стиль. Все-таки здание современное», – пояснил Сергей Черепанов.

На визуализации видно, что авторы отказались от оранжевых акцентов и за счет более мелких деталей подстроились под образ здания администрации города.

Эскиз дома на ул. Гоголя, 52 Фото: Мастерская «Графит»

Автор также отметил, что на участке выделены две зоны по высотности. Максимальная высота по ул. Гоголя – 22 метра (шесть этажей), по внутренней дворовой части – 36 метров (10 этажей). Данные параметры не превышены.

«Объемно-планировочное решение такое, что высотная доминанта читается с очень далеких точек. В непосредственной близости – нет. Особенно с Гоголя», – говорит Черепанов.

Первый раз проект жестко критиковали за слишком крупные детали фасада, чересчур большую высоту для исторической части города и желание проектировщиков принять в расчет озеленения сквер около пр. Ленина. На этот раз члены градосовета практически без комментариев приняли подготовленные поправки. Отметили, что дом грамотно размещен на участке, а от обсуждения высотности проекта, инсоляции и других замечаний с прошлой защиты они воздержались.

Положительное решение градосовета позволит застройщику двигаться дальше. Как отметил представитель компании «Антарес» Андрей Березкин, для этого уже достигнута договоренность с банком о проектном финансировании.

Закрутят гайки. В мэрии Барнаула хотят создать еще один барьер для новых строек

Эскиз дома на ул. Гоголя, 52 Фото: Мастерская «Графит»25 июня, 15:23

В администрации города собираются создать мощный фильтр для проектов, которые будут допускать до рассмотрения на градосовет

Отметим, что институт градостроительного совета в Барнауле переживает кризис. В последнее время вырос уровень критики представленных проектов, причем замечания порой не относились к компетенции этого органа. Градосовет начал выступать барьером на пути у застройщиков и инвесторов.

На июньском заседании они вновь критиковали проект реконструкции ЦУМа – перестройки его в 18-этажное здание. Эксперты настаивали на его переработке и повторном представлении, однако компания «Центрум» (принадлежит семье Ракшиных, развивающих сеть «Мария-Ра») воспользовалась своим правом только послушать рекомендации градосовета.

На одном из последних заседаний члены градосовета предложили создать комиссию, которая станет давать допуски проектам на защиту. Этот орган может стать непубличным фильтром, которые не даст инвесторам даже получить рекомендации, чтобы двигаться дальше.

ТОЛК