Горняк22: Губернатор контролирует ситуацию с отключением домов Бийска от газа

Газ Фото: канал "Толк"

Отключение газа произошло на пусковом комплексе № 9. В результате без топлива осталось 136 домовладений в заречной части города

Ситуация с отключением части домов Бийска от газоснабжения находится на контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом газете «Бийский рабочий» сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Григоренко, который прибыл в наукоград на совещание по проблеме.

25 июня в бийском микрорайоне Заречье за нарушение требований промышленной безопасности по решению суда отключили от газоснабжения 136 домов на пусковом комплексе № 9.

По словам Григоренко, построенный в 2015 году газопровод соответствует всем нормам, но застройщик не предоставил документы для получения свидетельства на объект. В связи с этим Ростехнадзор обратился в суд с просьбой остановить эксплуатацию газопровода. Почему недостача документов обнаружилась только спустя шесть лет – не известно.

«В настоящий момент администрация Бийска ищет собственника газопровода (предприятие из Омска. – Прим. ред), чтобы заключить с ним договор передачи или аренды для регистрации объекта. Но собственник пока не выходит на обратную связь, – сообщил Григоренко.

По его словам, вопрос возобновления подачи ресурса «лежит именно в юридической плоскости», сама процедура регистрации не займет много времени, а финансовая сторона касается только уплаты госпошлины.

«Мы верим в то, что проблема решится в максимально короткие сроки. Этот вопрос – на контроле губернатора», – проинформировал он.

При этом в Минстрое говорят, что никаких предупреждений о готовящемся отключении подачи газа не получали. В администрацию города также подобные письма или уведомления не приходили.

Администрация города занимается подготовкой документов для решения юридических вопросов, связанных с запуском газа, проинформировали в мэрии города.

Тем временем жители города, оставшиеся без возможности согреть воду или приготовить ужин, вынуждены самостоятельно решать проблему – у некоторых остались котлы для твердого топлива, кто-то занимает у родных электроплиты.

ТОЛК