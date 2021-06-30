Горняк22: В Алтайском крае могут усилить требования к въезжающим туристам

Туристы Фото: pixabay.com

В крае проходят рейды по турбазам – уже проверили 12 крупных объектов в окрестностях озера Ая, а также на территории «Бирюзовой Катуни»

В Алтайском крае могут усилить эпидемиологические требования к въезжающим в регион на отдых туристам. Об этом 29 июня сообщает официальный сайт края.

Уточняется, что поручение изучить такую необходимость губернатор Виктор Томенко дал на оперативном совещании региональному управлению по развитию туризма и курортной деятельности совместно с Роспотребнадзором.

Сейчас в крае проходят рейды по турбазам на соблюдение эпидемиологических требований в период пандемии. Представители администрации совместно с полицией проверили 12 крупных туробъектов в окрестностях озера Ая, а также на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

По выявленным нарушениям составили два протокола. Такой формат работы власти намерены вести в течение всего лета.

В Алтайском крае регистрируют фазу роста заболеваемости коронавирусной инфекцией – за прошедшие сутки здесь выявили 173 новых случая инфекции (54 232 с начала пандемии). Специалисты ожидают, что пик третьей волны придется на середину-конец июля. В регионе вновь развертывают госпитали, увеличивают охват тестирования на COVID-19 и вводят новые ограничительные меры.

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