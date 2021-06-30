Горняк22: Умер алтайский журналист, президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов

Виктор Горлов Фото: vk.com/dfl_russia

После переезда в Москву Горлов возглавлял отделы спорта газет «Комсомольская правда», «Известия» и «Труд». В 1993 году создал ДФЛ

В Москве на 69-м году ушёл из жизни известный алтайский журналист, президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Локомотив».

«Российский футбол осиротел без Горлова. Светлая память», – говорится в сообщении.

Причина смерти Горлова не уточняется. О дате и месте прощания станет известно позже.

Виктор Горлов родился в селе Александровка Локтевского района Алтайского края. Окончил Барнаульский педагогический институт. В Барнауле стал собственным корреспондентом советской «Комсомольской правды». После переезда в Москву возглавлял отделы спорта «Комсомолки», а также таких крупных изданий, как «Известия» и «Труд».

Горлов – создатель и бессменный президент Детской футбольной лиги (основана в 1993 году). Среди ее выпускников – такие известные футболисты, как Марат Измайлов, Фёдор Смолов, Юрий Жирков, Александр Кокорин и другие. Именно в ДФЛ начинал тренировать Леонид Слуцкий.

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