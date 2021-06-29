Горняк22: Жара до +33 градусов возвращается в Алтайский край

Эксперты: Россию ожидает аномально долгое лето Фото: Фото: pixabay.com

Прохладная и дождливая погода уходит из региона. По предварительному прогнозу синоптиков, уже завтра ей на смену возвращается жара

Теплая и солнечная погода сменит затянувшиеся дожди и прохладу в Алтайском крае уже в ближайшие дни. Местами воздух прогреется до +33 градусов, сообщает ЦГМС региона.

Так, 29 июня температура воздуха по краю составит +24…+29 градусов. При этом в отдельных районах еще возможны дожди и грозы. В Барнауле во вторник до +24…+26 градусов и преимущественно без осадков.

К 30 июня в Алтайском крае потеплеет до +25…+30 градусов, осадков не ожидается. В краевом центре в среду до +25…+27 градусов.

1 июля в регионе уже будет +23…+28, местами по западу до +33 градусов. Без осадков.

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