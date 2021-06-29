ГОРНЯК22 30.06.2021
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Горняк22: Адвокат владелицы барнаульского батута опроверг данные о низкой компенсации

Горняк22
18 часов Ago

Батут Фото: instagram.com/air_games_batut/

Сумма в 2 млн рублей, предложенная потерпевшим семьям ранее, остается в силе, говорят представители обвиняемой стороны

Адвокат, представляющий интересы владелицы батута в Барнауле, на котором ранее пострадали дети, опроверг информацию о низкой денежной компенсации. По словам Виктора Чумакова, предложение о выплате 2 млн рублей по-прежнему остается в силе, о чем он заявил ИА «Амител».

Он сообщил, что все предложения, которые владелица батутов сделала потерпевшим, остаются в силе.

Виктор Чумаков подчеркнул, что выплаченная сумма в 300 тыс. рублей одной из семей потерпевших – это лишь первый транш от обещанного.

ТОЛК

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