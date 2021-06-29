Горняк22: Хлеб может подорожать в ближайшее время на российских прилавках

Хлеб Фото: pixabay.com

Российские предприятия оказались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлеба

Новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли может стать причиной подорожания хлеба в ближайшее время, сообщает «Коммерсант».

Российский союз пекарей (РСП) опубликовал письмо, в котором обратился к куратору проекта Марине Костюченко. Авторы документа обратили внимание, что в новом ГОСТе, термин «хлебопекарная продукция» будет включать в себя хлебобулочные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия и хлебные полуфабрикаты.

В РСП отметили, что сейчас в Налоговом кодексе такого определения нет. Производители опасаются, что в итоге могут лишиться льготного НДС в 10%. Президент РСП Алексей Лялин заявил, что из-за новых правил финансовая нагрузка может вырасти на 22,4 млрд рублей, что, по его словам, повлияет на рост цен на хлеб.

В свою очередь, куратор стандарта Марина Костюченко объяснила, что изменения ГОСТа связаны с появлением на рынке новых видов продукции, которая может вводить покупателей в заблуждение. По ее словам, крупным производителям, которые выпекают хлеб по традиционной технологии, не стоит опасаться повышения налогов.

Ранее «Толк» сообщал, что за полгода в России вдвое выросли цены на овощи. Резко увеличился рост цен на морковь, картофель и капусту.

ТОЛК