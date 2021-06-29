Горняк22: Стоимость новых студий в Барнауле выросла на треть, а вот спрос на них упал

Микрорайон Невский в Барнауле Фото: @ cepreef

Эксперты выяснили, что в Барнауле не самые просторные студии – средняя квадратура такой жилплощади варьируется от 22 до 27 квадратных метров

Эксперты «Авито Недвижимости» проанализировали рынок квартир-студий в краевой столице. В 2021 году стоимость такого жилья поднялась на 31 процент, если речь идет о новостройках, и на 28 процентов – во вторичном секторе.

Средняя цена за квадратный метр студии в Барнауле равна 74 084 руб. в новостройках и 76 037 руб. – на рынке «вторички».

Несмотря на то что рынок купли-продажи студий в России быстро растет, в Барнауле, по данным экспертов, напротив, спрос на такие квартиры в этом году снизился на 32%, а количество объявлений о продаже студий уменьшилось на 15%.

Также отмечается, что студии во вторичном фонде несколько меньше по площади тех, что в новостройках: так, средняя площадь квартиры на рынке «вторички» равна 22 квадратам, в новых домах – 27.

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