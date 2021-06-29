ГОРНЯК22 30.06.2021
Авто

Горняк22: В час пик в центре Барнаула столкнулись такси и иномарка

Горняк22
18 часов Ago

ДТП на Ленина-Профинтерна Фото: "Инцидент Барнаул"

Движение на одном из самых трафиковых участков проспекта Ленина сейчас затруднено – перед площадью Октября машинам приходится объезжать участников ДТП

В час пик на пересечении улицы Профинтерна и проспекта Ленина столкнулись иномарка и такси, о чем сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

От удара машину службы такси развернуло в другую сторону, другой участник столкновения въехал в столб. Есть пострадавшие, работает служба скорой помощи.

О причинах аварии не сообщается. Известно, что в такси находились несовершеннолетние.

ТОЛК

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