Горняк22: В TikTok оказалось больше всего суицидального контента

TikTok Фото: pixabay.com

Ассоциация исследовала 12 самых часто встречающихся хештегов, относящихся к теме суицида на платформах Facebook, «ВКонтакте», Instagram и TikTok

TikTok назвали лидером по распространению контента, связанного с темой суицида. Об этом стало известно из исследования Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, сообщают «Известия».

«Более 1,7 тыс. роликов, посвященных суицидальной тематике и группам смерти мы нашли в TikTok. Вовлеченность в просмотр таких видео составила более 580 тыс. человек», – рассказал глава ассоциации Владимир Зыков.

На втором месте оказался Instagram, где эксперты за три месяца нашли 250 постов подобной тематики с вовлеченностью 22 тыс. человек. Во «ВКонтакте» – 150 постов с вовлеченностью 50 человек.

В пресс-службе TikTok заявили, что во второй половине 2020 года компания обновила политику в отношении суицидального контента. В компании отметили, что посты были удалены. Во «ВКонтакте» также отметили, что следят за публикациями при помощи нейросети и реагируют на жалобы пользователей.

Ранее «Толк» сообщал, что 11-летняя россиянка покончила с собой при загадочных обстоятельствах. В Сети появилась информация о том, что якобы трагедия связана с некой новой игрой «50 дней до моей смерти».

ТОЛК