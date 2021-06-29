Горняк22: Строитель элитных жилых комплексов в Барнауле уходит с рынка

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Компания «Домстрой-Барнаул» закончила текущие проекты и не собирается продолжать строить жилье в столице Алтайского края

Специализированный застройщик «Домстрой-Барнаул» заселил последний дом ЖК «Хорошоево» и не планирует новые проекты. Об этом «Толку» рассказали в офисе застройщика. Таким образом, с рынка уходит компания, которая работала в нише барнаульского элитного жилья.

Компания «Домстрой-Барнаул» стала преемницей СУ АМЗ, которая строила на Горе элитные закрытые жилые комплексы. В новом формате она работала над группой домов в квартале «Невский» на ул. Малахова, а также заложила ЖК «Хорошоево» на Моховой Поляне на Горе с использованием проектного финансирования.

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«Домстрой-Барнаул» стал второй компанией в Алтайском крае, которая открыла счета эскроу для дольщиков (для хранения денег до ввода дома в эксплуатацию) и оформила кредит в банке. В апреле 2021 года последний дом удалось успешно сдать, и в компании подтвердили, что до конца выполнят свои обязательства. В том числе по гарантийному ремонту в течение пяти лет, как предусматривает закон.

Новые проекты у застройщика не стартовали, так как он не смог выполнить все условия кредиторов и получить проектное финансирование. О такой опасности ранее предупреждал директор компании Евгений Востриков. Он подчеркивал, что поправки в закон о долевом участии в строительстве рассчитаны на крупных игроков, которым под силу выполнить требования банков.

Что известно о компании

«Домстрой-Барнаул» работал в нише домов повышенной комфортности, которые по барнаульским меркам относят к элитному жилью. Это один из первых застройщиков, который предложил ландшафтный дизайн для благоустройства кровли крытого паркинга, который используется как двор дома на ул. Интернациональной, 47.

По данным сервиса СПАРК, 100% уставного капитала СЗ «Домстрой-Барнаул» владеет Евгений Востриков. В 2020 году компания сработала в минус, получив 43 млн убытков. Также в убыток сработало ее дочернее предприятие СЗ «Домстрой», получив 53 млн убытка, и сейчас находится в процессе уменьшения уставного капитала.

В свою очередь, строительная компания «Домстрой» (100% уставного капитала у Бориса Шумилина. – Прим. ред.), которая выступала подрядчиком работ, с декабря 2020-го признана банкротом.

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