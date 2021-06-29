ГОРНЯК22 30.06.2021
Авто

Горняк22: Потепление до +29 градусов придет 29 июня в Алтайский край

Горняк22
18 часов Ago

Жара. Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

Прохладная погода покидает регион. Ожидается, что тепло задержится в крае на несколько недель, но периодически в этот время будут идти дожди

Днем 29 июня температура воздуха в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В отдельных районах в этот день еще возможны дожди с грозами. Ветер подует северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник +24…+26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

ТОЛК

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